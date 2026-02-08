PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit rotem Fahrzeug

Neustadt/Wied (ots)

Am 07.02.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die Landstraße 255 von Oberhoppen in Richtung Kodden. In Höhe des dortigen Kurvenbereichs musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender, bislang unbekannter Fahrzeugführer übersah dies und kollidierte mit dem Fahrzeugheck der Geschädigten. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug soll es sich um einen roten PKW handeln.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug unter der Rufnummer 02634 952-0 oder per E-Mail an die: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 05:53

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht / Zeugen gesucht

    Windhagen OT Schweifeld (ots) - Am Samstagabend, den 07.02.2026 gegen 20:40 Uhr meldete ein Anwohner einen Verkehrsunfall bei dem ein grauer Fiat 500 gegen einen geparkten PKW in der Schweifelder Straße in Windhagen gefahren ist. Der Fahrer des verunfallten Fiat entfernte sich unmittelbar im Anschluss an den Unfall und wurde laut Zeugen von einem silbernen Fahrzeug mitgenommen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Der ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 17:15

    POL-PDNR: Unfallflucht auf Parkplatz des Norma-Marktes

    Flammersfeld (ots) - Am 07.02.2026, zwischen 14:20 und 14:30 Uhr, kam es in Flammersfeld zu einem Verkehrsunfall beim Befahren des Norma-Parkplatzes. Beschädigt wurde ein schwarzer Ford Focus C-MAX im Bereich des Hecks. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden entsprechend zu melden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 12:54

    POL-PDNR: Unfallflucht in Heimbach-Weis

    Neuwied (ots) - In der Nacht von Freitag, 06.02.2026, auf Samstag, 07.02.2026, kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Margarethenstraße 1 / Ecke Hauptstraße 39 in Neuwied OT Heimbach-Weis. Ein unbekanntes Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Hoftor sowie einer Hauswand und verließ die Örtlichkeit anschließend unerlaubt. Die Polizei ist auf der Suche nach einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren