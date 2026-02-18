Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Spirituosen erbeutet

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (17. Februar) kam es in Sankt Augustin zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus, bei dem Spirituosen erbeutet wurden. Der Wohnungsinhaber gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass er seine Wohnung an der Ankerstraße im Ortsteil Mülldorf gegen 08:40 Uhr verlassen habe. Bei der Rückkehr gegen 13:00 Uhr bemerkte der 45-Jährige, dass seine Wohnungstür eingetreten worden war. Der oder die Tatverdächtigen hatten dann aus einem Regal insgesamt 12 Flaschen entwendet, die Wodka und Whisky enthielten. Anschließend entkamen der oder die Einbrecher unerkannt. Die Flaschen hatten einen Wert von schätzungsweise 730 Euro. Hinweise zu Tat, Tätern oder zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei unter 02241 541-3321 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell