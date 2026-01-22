PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Ladendiebstahl im Rewe Kamp-Bornhofen - Pärchen flüchtet mit älterem schwarzem Mercedes - Zeugen gesucht

Kamp-Bornhofen (ots)

Am Abend des Mittwoch, 21.01.26, gg. 19:50 Uhr, kam es im Rewe Einkaufsmarkt in Kamp-Bornhofen zu einem Ladendiebstahl. Ein Pärchen wurde an der Kasse auf deren ausgebeulte Jackentaschen angesprochen. Danach ergriffen die Frau und der Mann direkt die Flucht. Auf dem Parkplatz fuhren sie mit einem 12 Jahre alten schwarzen Mercedes in Richtung Filsen/Osterspai davon. Die Polizei aus St. Goarshausen und Lahnstein konnte diesen Streckenabschnitt schnell aufklären, aber das Fahrzeug war nicht mehr zu finden. Es könnte somit sein, dass die Personen in Filsen oder Osterspai wohnhaft sind. Auffällig war das Kennzeichen am Fluchtfahrzeug. Dies hatte die Ortskennung SM für Schmalkalden in Thüringen. Ist dieses Kennzeichen in den Ortslagen Filsen oder Osterspai schon mal aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in St. Goarshausen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
i.A. Raatz, PHK

Telefon: 06771-9327-0 oder per Mail an
pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de

