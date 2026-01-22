POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg
57627 Hachenburg (ots)
In der Zeit vom 21.01.2026, 14:30 Uhr, bis 22.01.2026, 07:30 Uhr, wurde in der Salzgasse, Hachenburg, ein PKW (roter Opel Grandland SUV) beschädigt. Der Spurenlage nach wurde dieser von einem bisher unbekannten Fahrzeug im Bereich des Außenspiegels an der Beifahrerseite touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
