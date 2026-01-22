POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Rennerod (ots) - Am Abend des 21.01.2026 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Beinaheunfall an der Einmündung der L 298 zu der B 255 bei Rennerod. Der 77-jährige, alkoholisierte Pkw-Führer befuhr die L 298 und bog von Rennerod nach links auf die B 255, in Richtung Hellenhahn-Schellenberg ab. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die B 255 in Richtung Rehe befuhr. Dieser musste stark ...

