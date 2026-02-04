PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl +++ BMW entwendet +++ Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung nach Ladendiebstahl, Hofheim, Chinonplatz, Dienstag, 03.02.2026, 17:35 Uhr

(ro)In Hofheim kam es am Dienstag nach einem Ladendiebstahl zu einer Auseinandersetzung. Ein 23-Jähriger entnahm zusammen mit einem Komplizen Ware aus den Regalen einer Drogerie am Chinonplatz. Als die beiden den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen, löste die Warensicherungsanlage aus. Ein Mitarbeiter bekam den 23-Jährigen am Arm zu greifen, dies mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Begleiter des Festgehaltenen flüchtete schnell in Richtung Kellerplatz. Die alarmierten Streifen konnten den etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann nicht mehr ausfindig machen. Er wird als etwa 1,85 Meter groß sowie mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben und trug eine grüne Jacke. Der 23-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Hier wurde ihm außerdem Blut von einem Arzt abgenommen, da ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv auf Rauschmittel reagierte. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Zeuginnen oder Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. BMW entwendet,

Flörsheim-Weilbach, Marxheimer Straße, Montag, 02.02.2026, 18:45 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 08:00 Uhr

(ro)In Flörsheim-Weilbach hatten Autodiebe in der Nacht zum Dienstag einen BMW im Visier. Die Täter machten sich zwischen 18:45 Uhr und 08:00 Uhr an dem in der Marxheimer Straße abgestellten schwarzen BMW 530d zu schaffen. Wie genau die Diebe ins Innere gelangten und den Pkw entwendeten, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. An dem Fahrzeug im Wert von rund 20.000 Euro waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-QS610" angebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Diebstahl aus unverschlossenem Auto,

Sulzbach, Bahnstraße, Montag, 02.02.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 08:30 Uhr

(ro)Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag Wertgegenstände und Bargeld aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Die Besitzerin hatte ihren dunkelgrauen Peugeot 3008 zwischen 17:00 Uhr und 08:30 Uhr in der Bahnstraße abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen wieder zurückkehrte, musste sie feststellen, dass aus dem Fahrzeug Bargeld, zwei Sonnenbrillen und ein Parfüm entwendet worden waren. Fahrzeugaufbrüchen kann man entgegenwirken - auch ohne hohen finanziellen Aufwand lässt sich ein effektiver Schutz erzielen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug immer verschließen bzw. dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben oder indem Sie den Türgriff betätigen. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld oder Fahrzeugschlüssel im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Denn erfahrende Diebe kennen jedes Versteck. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

