PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Anhänger auf Baustelle aufgebrochen +++ Fahrzeug vor Schwimmbad gestohlen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Von hinten Geldbörse gestohlen

Hofheim (ots)

1. Anhänger auf Baustelle aufgebrochen,

Hochheim am Main, Adam-Treber-Weg, Samstag, 31.01.2026, 15:00 Uhr bis Montag 02.02.2026, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Diebe eine Baustelle in Hochheim heimgesucht. Zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh suchten die Täter das mit einem Bauzaun umfriedete Baustellengelände im Adam-Treber-Weg auf und hebelten das Vorhängeschloss eines dort abgestellten Anhängers auf. Aus diesem nahmen sie Elektronikwerkzeuge an sich und suchten damit das Weite. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Fahrzeug vor Schwimmbad gestohlen,

Hochheim am Rhein, Breslauer Ring, Montag, 02.02.2026, 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Montagabend haben Unbekannte vor einem Hochheimer Schwimmbad ein Fahrzeug gestohlen. Der Pkw konnte im Nachgang in einer anderen Stadt aufgefunden werden. Ersten Ermittlungen nach gelangten die Diebe an den Fahrzeugschlüssel, während sich die Besitzerin im Schwimmbecken befand und fuhren anschließend mit ihrem blauen VW Touran, welcher vor dem Schwimmbad abgestellt worden war, davon. Das Fahrzeug konnte von der Besitzerin im Nachgang in Rüsselsheim geortet und dort von der Polizei aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Hattersheim-Okriftel, Rossertstraße, Freitag, 30.01.2026, 17:30 Uhr bis Montag, 02.02.2026, 13:50 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Montag haben Einbrecher im Hattersheimer Stadtteil Okriftel zugeschlagen. In der genannten Zeitspanne betraten die Unbekannten das Grundstück eines Wohnhauses in der Rossertstraße und hebelten dort im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, durchsuchten diese und nahmen Arzneimittel an sich, mit denen sie unerkannt die Flucht antraten. Durch das rabiate Vorgehen der Täter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Von hinten Geldbörse gestohlen,

Hochheim, Burgeffstraße, Montag, 02.02.2026, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde einem Senior in Hochheim die Geldbörse gestohlen. Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr war der Mann im Begriff, seine Hauseingangstür in der Burgeffstraße aufzuschließen, als sich ihm von hinten eine Frau näherte, in seine Jackentasche griff und daraus sein Portemonnaie entnahm. Anschließend lief die mit einem Mantel bekleidete Unbekannte davon.

Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell