PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnhaus in Hofheim heimgesucht

Hofheim (ots)

Wohnhaus in Hofheim heimgesucht,

Hofheim, Kassernstraße, Freitag, 30.01.2026, 18:30 Uhr bis 23:15 Uhr

(Sz)Unbekannte Täter verschafften sich am Freitagabend in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23:15 Uhr Zugang zu einem Mehrgenerationenhaus in der Kassernstraße in Hofheim. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf der Rückseite auf und durchsuchten anschließend alle Räume im Erdgeschoss. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten danach unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196/2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell