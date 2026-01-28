PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Dealer will Schulden eintreiben und wird festgenommen +++ Kabeldiebe auf Baustelle

Hofheim (ots)

1. Dealer will Schulden eintreiben und wird festgenommen, Eschborn, Burgstraße, Dienstag, 27.01.2026, 17.50 Uhr

(da)Am Dienstagabend wollte ein Drogendealer in Eschborn seine Schulden eintreiben - und wurde festgenommen. Gegen 17.50 Uhr hatte sich ein Jugendlicher telefonisch bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass vor seiner Haustür ein 19-jähriger, aggressiver Mann stünde. Dieser würde im Freundeskreis des Jugendlichen mit Drogen dealen und nun stellvertretend für seine Freunde Geld von ihm eintreiben wollen. Eine Streife der Polizeistation Eschborn begab sich daraufhin zu der Örtlichkeit und konnte den 19-Jährigen tatsächlich ausfindig machen. Als dieser die Polizei sah, ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber schlussendlich in der Burgstraße festgenommen werden. Zuvor hatte er versucht, seinen Rucksack loszuwerden, indem er ihn über eine Hecke warf. Ein Blick in den Rucksack verriet, warum er sich bei Anblick der Polizei so schnell von ihm trennen wollte. Darin befanden sich eine Schreckschusswaffe samt Magazin, ein Einhandmesser, über hundert Gramm Marihuana und eine Feinwaage. Der 19-Jährige wurde zunächst für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation gebracht. Da ein Gericht zwischenzeitlich eine Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Drogenhändlers angeordnet hatte, begleiteten die Polizeibeamten den jungen Mann noch zu seinem Zuhause nach Frankfurt. Dort wurden weitere Drogen aufgefunden und sichergestellt. Anschließend wurde der 19-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

2. Kabeldiebe auf Baustelle,

Flörsheim, Konrad-Adenauer-Ufer, Freitag, 23.01.2026, 16 Uhr bis Dienstag, 27.01.2026, 16 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen trieben Kabeldiebe auf einer Baustelle in Flörsheim ihr Unwesen. Die bisher unbekannten Täter gelangten zwischen Freitag- und Dienstagnachmittag auf das Gelände am Konrad-Adenauer-Ufer und entwendeten mehrere Meter dort verlegte Stromkabel. Darüber hinaus öffneten sie gewaltsam einen Container und stahlen einen Heizkörper. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

