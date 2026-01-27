PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme einer Vermisstenfahndung
Hofheim (ots)
(wie) Die Vermisstenfahndung nach der 44-jährigen Frau aus Flörsheim vom 08.01.2026 wird von der Kriminalpolizei zurückgenommen.
Eine Polizeistreife konnte die Vermisste wohlbehalten in Offenbach antreffen. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu nutzen.
