PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Hofheim (ots)

(wie) Die Vermisstenfahndung nach der 44-jährigen Frau aus Flörsheim vom 08.01.2026 wird von der Kriminalpolizei zurückgenommen.

Eine Polizeistreife konnte die Vermisste wohlbehalten in Offenbach antreffen. Wir bitten, die zur Verfügung gestellten Daten und Fotos zu löschen und nicht weiter zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

