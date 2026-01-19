Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit einem Leichtverletzten

Hövelhof (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Gütersloher Straße in Hövelhof-Riege hat sich am Freitagnachmittag, 16. Januar, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 21-jährige Fahrer eines Audi A3 war gegen 15.15 Uhr in Richtung Kaunitz unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Grünstreifen, kam ins Schleudern und überschlug sich. Der Audi blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

