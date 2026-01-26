PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Wohnungseinbrecher im Main-Taunus-Kreis unterwegs+++Steinewerfer auf der Bundesstraße+++

Hofheim (ots)

1. Mehrere Wohnungseinbrüche im Main-Taunus-Kreis, Flörsheim, Wildsachsen und Kriftel, Wochentag bis Ende

(Sc) Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Main-Taunus-Kreis, bei denen Bargeld und Schmuck entwendet wurde. In der Zeit vom Mittwoch, 11 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Südhang in Wildsachsen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf, um sich so Zutritt in das Einfamilienhaus zu verschaffen. Die Täter entwendeten Schmuck und flohen anschließend unerkannt mit ihrer Beute. In der Zeit vom Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag ,07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Berliner Platz in Kriftel. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür der Wohnung im Obergeschoss auf und betraten so die Wohnung. Die unbekannten Täter entwendeten Goldschmuck und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Am Sonntag den 25.01.2026 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 22:10 Uhr kam es in der Langenhainer Straße in Weilbach zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster der Wohnung auf und betraten so die Wohnung im Erdgeschoss. Sie entwendeten Bargeld, Parfüm und Schmuck.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Steinewerfer auf der B455 bei Kelkheim verursachen Sachschaden, Gemarkung Kelkheim, B455 Höhe der Ausfahrt Kelkheim-Fischbach, Sonntag, 25.01.2026, 16:10 Uhr

(Sc) Am Sonntag warf ein bisher nicht bekannter Junge auf der B455 bei Kelkheim Steine auf ein vorbeifahrendes Auto. Eine 55-jährige Frau aus Kelkheim befuhr mit ihrem Fahrzeug, einem Subaru S5, die B455 aus Eppstein kommend in Richtung Kelkheim-Fischbach. Die Frau und ihr Beifahrer bemerkten einen Jungen, der an einem Brückengeländer hockte. In Höhe des Jungen nahmen beide einen deutlichen Einschlag auf der Motorhaube wahr. Später stellte sich heraus, dass hier ein Steinschlag vorlag und ein Sachschaden in Höhe von etwa Eintausend Euro entstanden war. Der Junge kann wie folgt beschrieben werden: höchstens 12 Jahre alt, zierliche Statur, schwarze Jacke, auffällige rosa Kapuze. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 entgegen.

