Polizei Bonn

POL-BN: Polizeipräsident Frank Hoever ordnet Strategische Fahndung zur Bekämpfung von Taschendiebstählen und Messerkriminalität an

Bonn (ots)

Polizeipräsident Frank Hoever hat aufgrund anhaltend hoher Fallzahlen im Deliktsbereich Taschendiebstahl und zur Bekämpfung der Messerkriminalität erneut die Strategische Fahndung angeordnet. Die Maßnahme beginnt am kommenden Montag (01.09.2025) und gilt zunächst für 28 Kalendertage.

Dabei stehen für den Bereich des Taschendiebstahls insbesondere die Bonner und die Bad Godesberger Innenstadt als örtliche Schwerpunkte im Fokus der Einsatzkräfte. Auch die am 12.09.2025 startende Großkirmes Pützchens Markt wird ein Schwerpunkt polizeilicher Kontrollen sein.

Zur Bekämpfung der Messerkriminalität werden auf Pützchens Markt, im Bonner Zentrum und im Ortsteil Tannenbusch verstärkt polizeiliche Kontrollen stattfinden.

Die Strategische Fahndung ist eine Maßnahme der Gefahrenabwehr nach dem Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie gibt der Polizei die Ermächtigung zu polizeilichen Anhalte- und Sichtkontrollen auch ohne konkrete Verdachtsmomente. Unter besonderer Berücksichtigung des Verfassungsgrundsatzes der Verhältnismäßigkeit können Personen angehalten, nach ihrer Identität befragt und auch mitgeführte Gegenstände sowie Fahrzeuge in Augenschein genommen werden.

"Neben der Präsenz und Kontrollen insbesondere an Kriminalitätsschwerpunkten, den individuellen Waffentrageverboten als Standardmaßnahme, der Videobeobachtung und der geplanten Waffen- und Messerverbotszone ist die Strategische Fahndung ein wichtiger Baustein für noch mehr Sicherheit in Bonn und der Region", betont Polizeipräsident Frank Hoever.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell