POL-MTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndungen nach zwei 14- Jährigen aus Schwalbach am Taunus

Hofheim (ots)

Die am 23.01.2026 veröffentlichten Fahndungen nach zwei vermissten Mädchen aus Schwalbach wird hiermit zurückgenommen. Beide Personen kehrten eigenständig und wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift zurück. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Wir bitten die Öffentlichkeitsfahndungen und das Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise.

