Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auseinandersetzung mit verletzter Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Morgen des 24.12.2025 kam es in der Exterstraße in Neustadt, vor der Pizzeria Dominos, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde eine Person an der Hand verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die Verletzung durch den Einsatz eines Messers verursacht wurde. Nähere Angaben zum genauen Tatablauf konnten weder der Geschädigte noch die vor Ort befindlichen Zeugen machen.

Die verletzte Person wurde medizinisch versorgt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Neustadt bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu beteiligten Personen machen können, sich bei der Polizei Neustadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell