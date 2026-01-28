PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zeugensuche - Verfolgungsfahrt auf Autobahn

Hofheim (ots)

Zeugensuche - Verfolgungsfahrt auf Autobahn, Bundesautobahn 5 bei Ober-Mörlen, Mittwoch, 07.01.2026, 14.25 Uhr

(da)Nach einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen. Am 7. Januar lieferte sich ein 32-Jähriger eine rund halbstündige Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Hierzu berichtete bereits die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen (s. u.). Da - wie im Rahmen der weiteren Ermittlungen bekannt wurde - der 32-Jährige bei seinen Fahrmanövern auch gezielt auf zwei Polizeibeamte zugesteuert haben soll, die sich nur durch einen Sprung über die Leitplanke retten konnten, und er anschließend entgegen der Fahrtrichtung die Autobahn befahren haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten unter anderem wegen versuchten Mordes. Der Tatverdächtige wurde nach seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ. Die Hintergründe, warum der Mann sich der Kontrolle entziehen wollte, sind weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlungen, die mittlerweile vom Polizeipräsidium Westhessen übernommen wurden. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Unterstützung. Sollten Sie die Verfolgungsfahrt beobachtet haben und Bildmaterial von der Szenerie angefertigt haben, wenden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 an die Polizeistation Bad Homburg.

Erstmeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6191847

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

