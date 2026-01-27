PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kupferdiebstahl auf Baustelle +++ Einbruch in Transporter

Hofheim (ots)

1. Kupferdiebstahl auf Baustelle,

Hattersheim, Im Nex, Freitag, 23.01.2026, 16 Uhr bis Montag, 26.01.2026, 12.30 Uhr

(da)Am Wochenende waren Kupferdiebe in Hattersheim zugange. Die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag auf das Gelände im Nex und entwendeten rund 150 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Zeugenhinweise.

2. Einbruch in Transporter,

Landesstraße 3017 bei Bremthal, Sonntag, 25.01.2026, 10 Uhr bis Montag, 26.01.2026, 10.20 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende einen Transporter in Bremthal aufgebrochen. Der weiße Ford Transit war zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 10.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Sportvereins an der Landesstraße 3017 abgestellt. In dieser Zeit schlugen die Unbekannten das Seitenfenster der Fahrerkabine ein und gelangten so an die dort gelagerten Wertgegenstände. Mit ihrer Beute, bestehend aus einem mobilen Navigationsgerät, einem Smartphone und einem Portemonnaie, machten sie sich anschließend aus dem Staub. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell