PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen +++ Pedelec gestohlen +++ Farbschmiererei an Holzunterstand

Hofheim (ots)

1. Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen, Eschborn, Niederhöchstadt, Feldweg nahe der Georg-Büchner-Straße, Mittwoch, 28.01.2026, 16:30 Uhr

(ro)Am Mittwoch nahm die Polizei in Eschborn-Niederhöchstadt einen Mann fest, der sich dort zuvor in schamverletzender Art und Weise gezeigt haben soll. Gegen 16:30 Uhr ging bei der Polizei Mitteilung über einen Mann ein, welcher auf einer Bank in der Nähe der Sportanlage in der Georg-Büchner-Straße saß und an seinem Glied manipuliert haben soll. Daraufhin wurde eine Polizeistreife entsandt, welche den Mann, einen 27-jährigen Wohnsitzlosen, antreffen und kontrollieren konnte. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wieder entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Pedelec gestohlen,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Mittwoch, 28.01.2026, 01:30 Uhr bis 09:00 Uhr

(ro)Fahrraddiebe hatten es am Mittwoch in Kriftel auf ein hochwertiges Pedelec abgesehen. Der Besitzer hatte sein schwarzes Fahrrad der Marke "Tonda" vor einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Duden-Straße gegen 01:30 Uhr mit einem Rahmenschloss gesichert abgestellt. Als er um 09:00 Uhr wiederkehrte, fehlte vom Zweirad im Wert von ca. 5.000 Euro jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Farbschmiererei an Holzunterstand,

Eschborn, Dörnweg, Festgestellt: Mittwoch, 28.01.2026, 17:45 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen einen Holzunterstand beschmiert. Dies wurde der Polizei am Mittwochnachmittag gemeldet. Hinweise zu den Tätern, welche ein Hakenkreuz an den Unterstand geschmiert hatten, liegen bislang nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

