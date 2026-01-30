PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pfefferspray bei Auseinandersetzung gesprüht +++ Einbruch in Wohnung +++ Einbrüche in Keller

Hofheim (ots)

1. Pfefferspray bei Auseinandersetzung gesprüht, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 29.01.2026, 14:50 Uhr

(ro)In Sulzbach hat ein Jugendlicher am Donnerstag im Verlauf einer Auseinandersetzung Pfefferspray versprüht. Gegen 14:50 Uhr gerieten der 17-Jährige sowie sein 16-jähriger Begleiter in Streit mit drei jungen Männern. Als das Trio den Jüngeren auch körperlich anging, zog der Ältere ein Tierabwehrspray und sprühte in Richtung der Männer. Hierbei erlitt eine unbeteiligte Passantin leichte Atemreizungen. Als die Polizei alarmiert wurde, flüchteten zunächst alle Beteiligten. Die Beamten konnten den 16- sowie 17-Jährigen kurz darauf antreffen, die drei Flüchtigen konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie werden als 20 bis 25 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Einbruch in eine Wohnung,

Hofheim a.T., Diedenbergen, Kiebitzweg, Donnerstag, 29.01.2026, 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(lr) Am Donnerstagmittag kam es im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür im Kiebitzweg zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr auf und entwendeten Bargeld, sowie Schmuck. Wie sie zuvor in das Mehrfamilienhaus gelangt waren, ist noch unklar. Anschließend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern, Eschborn, Freitag, 16.01.2026 bis Donnerstag, 29.01.2026

(lr) In den letzten zwei Wochen kam es in Eschborn zu Einbrüchen in Keller von Mehrfamilienhäusern. Zum ersten Einbruch kam es zwischen Freitag, 16.01.2026, und Samstag, 24.01.2026. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Keller in der Straße "Am Stadtpfad". Dort hebelten sie drei Kellertüren auf und entwendeten Werkzeuge.

Zudem wurde in der Zeppelinstraße zwischen Dienstag, 27.01.2026, und Donnerstag, 29.01.2026, Bargeld aus einem Keller entwendet. Die Einbrecher gelangten auf unbekannte Art und Weise in den Keller und entwendeten Bargeld aus zwei Waschmaschinenfächern, indem sie das Schloss des Kellerabteils aufbrachen. Anschließend machten sich die Täter in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Weiterhin wurde in der Nacht zum Donnerstag in der Lilienthalstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich ebenfalls auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses und öffneten einige Kellerräume gewaltsam. Entwendet haben die Einbrecher jedoch nichts.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu allen Einbrüchen unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell