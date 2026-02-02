PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierte E-Scooter Fahrerin

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (01.02.2026) war eine 20-jährige Frau mit einem E-Scooter alkoholisiert in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 06.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 20-Jährige. Die 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - In der Zeit von Montag (26.01.2026), 00.00 Uhr und Freitag (30.01.2026), 17.30 Uhr, versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Virchowstraße zu verschaffen. Durch die Polizei konnten jedoch dementsprechende Hebelspuren an der Türe festgestellt werden. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Bärenkeller - Am Sonntag (01.02.2026) zwischen 14.00 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus im Margeritenweg. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:38

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Freitag (30.01.2026) beschädigten einer oder mehrere unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Stauffenstraße. Gegen 20.00 Uhr zündete der Unbekannte einen Feuerwerkskörper im Zigarettenautomaten. Durch die Explosion wurde dieser beschädigt. Es entstand kein Beuteschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren