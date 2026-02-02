Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierte E-Scooter Fahrerin

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (01.02.2026) war eine 20-jährige Frau mit einem E-Scooter alkoholisiert in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 06.00 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 20-Jährige. Die 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

