Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Stadtbergen - In der Zeit von Montag (26.01.2026), 00.00 Uhr und Freitag (30.01.2026), 17.30 Uhr, versuchte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Virchowstraße zu verschaffen.

Durch die Polizei konnten jedoch dementsprechende Hebelspuren an der Türe festgestellt werden. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell