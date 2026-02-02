Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

------ In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ------

PP Schwaben Nord - Am Samstag (31.01.2026) fand eine langfristig geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft statt.

Beamte der Polizeiinspektion Augsburg Mitte führten seit Ende 2024 umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Hierbei erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen der Tatverdacht, dass in einem Club mit Betäu bungsmitteln Handel getrieben und Betäubungsmittel offen konsumiert worden sein sollen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen vollzogen Einsatzkräfte am Samstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg vom Amtsgericht Augsburg erlassen worden waren. Hierbei wurden die Einsatzkräfte des PP Schwaben Nord durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt waren rund 200 Polizistinnen und Polizisten im Beisein von zwei Staatsanwälten im Einsatz. Bei diesem Einsatz waren weder die Stadt Augsburg noch weitere Behörden involviert.

Im Rahmen des Einsatzes durchsuchte die Polizei insgesamt drei Objekte in Augsburg. Die Durchsuchung bezog sich dabei auf Wohn- und Geschäftsräume sowie einen Club in der Augsburger Innenstadt. Hierbei stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Unter anderem wurden verschiedenste Betäubungsmittel (u.a. Kokain, Amphetamin und weitere synthetische Betäubungsmittel) im unteren dreistelligen Grammbereich, Bargeld sowie Datenträger sichergestellt.

In der Folge der Durchsuchungen nahmen Einsatzkräfte 17 Personen im Alter von 27 bis 48 Jahren vorläufig fest. 16 Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen eine der Personen bestand ein Haftbefehl aus einem anderen Ver fahren, der vollzogen wur de. Die Person wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen kam es zu zwei Widerstandshandlungen zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten. Es wurde kein Polizist verletzt.

Die Ermittlungen der Polizei unter Sachlei tung der Staatsanwaltschaft Augsburg dauern weiter an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Die Tatverdächtigen besitzen die deutsche, russische, italienische und amerikanische Staatsangehörigkeit.

