Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Donnerstag (30.01.2026) kam es zu einem Warenbetrug zum Nachteil einer 34-Jährigen aus Augsburg. Gegen 11.30 Uhr bestellte die Frau über eine Onlineplattform eine Baby Wippe im Wert von 45 Euro. Die Zahlungsmodalität wurde ebenfalls über die Onlineplattform abgewickelt. Im Nachhinein stellte die 34-Jährige fest, dass die Bezahlung auf der Plattform nicht mit der Abbuchung übereinstimmten. Die Ware ging bei ihr ebenfalls nicht ein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. Warenbetrug und Fälschung beweiserheblicher Daten.

Die Polizei empfiehlt in diesem Bereich: - Seien Sie skeptisch bei Werbung im Internet. - Lassen Sie sich nicht auf recht neue Plattformen ein. - Prüfen Sie diese z. B. bei Suchmaschinen. - Erlauben sie keinen Fernzugriff auf Ihren PC oder ihr Handy. - Wenn Sie unter Druck gesetzt werden, liegt sicher ein Betrug vor.

Weitere Hinweise finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/kriminalitaet/betrugsdelikte/index.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

