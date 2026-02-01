PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Samstag (31.01.2026) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Schillstraße. Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 41-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Dose mit Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Deswegen wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden. Die Beamten stellten den Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Der 41-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
