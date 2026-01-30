PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Täterfestnahme nach erfolgreichem Anlagebetrug

Augsburg (ots)

Landkreis Donau Ries / Oettingen in Bayern - Im Zeitraum von Anfang Dezember 2025 bis Ende Januar 2026 kam es zu einem Anlagebetrug zum Nachteil einer 62-jährigen Frau aus einer Gemeinde bei Oettingen. Die Frau nahm auf Grund eines Werbevideos im Internet von sich aus Kontakt zu unbekannten Tätern auf. Diese versprachen ihr eine hochverzinste Geldanlage und die Frau begann, mehrere Geldbeträge zu investieren. Im weiteren Verlauf übten die Täter nunmehr Druck auf die Frau aus und überredeten sie zu einer Übergabe von Bargeld. Ende Januar übergab die Frau in ihrer Gemeinde einem unbekannten Abholer daraufhin eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld. Nach dieser Übergabe drängte der unbekannte Täter die Frau zu einer weiteren Übergabe mit einer höheren Summe. Mittlerweile hatte sich die Frau jedoch an die Polizei gewandt und es gelang es den Beamten der Kriminalpolizei Dillingen in Zusammenarbeit mit der PI Nördlingen die fingierte Übergabe zu nutzen, um zwei tatverdächtige Personen vor Ort festzunehmen. Hierbei handelte es sich um einen 26 Jahre alten Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, sowie einen 18 Jahre alten Mann, welcher ebenfalls die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt. Die beiden Männer wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Geschädigten ist letztlich ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Durch die Festnahme der beiden Tatverdächtigen konnte ein weiterer Schaden in ähnlicher Höhe abgewendet werden. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei empfiehlt in diesem Bereich:

   -Seien Sie skeptisch bei Werbung im Internet. -Lassen Sie sich 
nicht auf recht neue Anlageplattformen ein. -Prüfen Sie diese z. B. 
bei Suchmaschinen durch die Frage "Was ist NAME DER ANLAGEPLATTFORM" 
- dann werden häufig schon Warnungen angezeigt. -Erlauben sie keinen 
Fernzugriff auf Ihren PC oder ihr Handy. -Wenn Sie unter Druck 
gesetzt werden - liegt sicher ein Betrug vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

