Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Dillingen a.d. Donau - Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein Unbekannter in der Straße "Am Südend" ein Zaunelement. Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 08.30 Uhr beschädigt augenscheinlich ein Autofahrer ein Zaunelement. Aufgrund der Beschädigung lässt sich dieses nicht mehr schließen. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens des Unfallorts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen a.d. Donau unter der Telefonnummer 09071/57-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

