Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Samstag (24.01.2026), 14.00 Uhr auf Sonntag (25.01.2026), 20.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Garagentor in der Yorckstraße. Augenscheinlich wurde das Garagentor durch einen unbekannten Täter angefahren und dabei eingedrückt. Das Tor kann deswegen nicht mehr geöffnet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweises nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
