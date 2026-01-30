PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (24.01.2026), 14.00 Uhr auf Sonntag (25.01.2026), 20.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter ein Garagentor in der Yorckstraße. Augenscheinlich wurde das Garagentor durch einen unbekannten Täter angefahren und dabei eingedrückt. Das Tor kann deswegen nicht mehr geöffnet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweises nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  • 30.01.2026 – 14:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein 45-jähriger Mann in der Schillstraße den Außenspiegel eines Autos. Gegen 17.30 Uhr schlug ein 45-Jähriger gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos und verletzte sich dabei selbst. Ein Anwohner beobachtete ihn dabei, wie dieser in eine nahegelegene Wohnung flüchtete. Die Polizei konnte aufgrund der Schilderung den Mann mit einer ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 14:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Donnerstag (29.01.2026) kam es durch einen unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Schertlinstraße zu einem Raub mit einer Schusswaffe. Gegen 20.20 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zum Supermarkt. Dort überraschte er die beiden Angestellten, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem ihm Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich ausgehändigt ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:00

    POL Schwaben Nord: Unfallbilanz / Glätteunfälle / Schwerer Unfall im Bereich Schwabmünchen

    Augsburg (ots) - Im Bereich des PP Schwaben Nord kam es am 29.01.2026 in der Zeitspanne von 00:00 Uhr - 12:00 Uhr zu einer hohen zweistelligen Anzahl von Verkehrsunfällen. Dies stellt im direkten Vergleich zum Vortag im selben Zeitraum circa eine Verdreifachung an Verkehrsunfällen dar. Ein Großteil dieser Verkehrsunfälle stand in unmittelbarem Zusammenhang mit den ...

    mehr
