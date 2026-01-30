POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein 45-jähriger Mann in der Schillstraße den Außenspiegel eines Autos. Gegen 17.30 Uhr schlug ein 45-Jähriger gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos und verletzte sich dabei selbst. Ein Anwohner beobachtete ihn dabei, wie dieser in eine nahegelegene Wohnung flüchtete. Die Polizei konnte aufgrund der Schilderung den Mann mit einer ...

