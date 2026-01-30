Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein 45-jähriger Mann in der Schillstraße den Außenspiegel eines Autos. Gegen 17.30 Uhr schlug ein 45-Jähriger gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos und verletzte sich dabei selbst. Ein Anwohner beobachtete ihn dabei, wie dieser in eine nahegelegene Wohnung flüchtete. Die Polizei konnte aufgrund der Schilderung den Mann mit einer augenscheinlich zusammenhängenden Verletzung an der Hand antreffen. Der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Sachbeschädigung. Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

