Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Augsburg - In der Nacht von Mittwoch, dem 28. Januar 2026, 23:00 Uhr, auf Donnerstag, den 29. Januar 2026, 00:15 Uhr, wurde die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens von bislang unbekannten Tätern an der Bushaltestelle Rosenaustraße eingeschlagen. Die Beschädigung wurde durch einen Mitarbeiter des SWA entdeckt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bittet Personen, die den Tathergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität der Täter geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Rufnummer 0821 3232010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

