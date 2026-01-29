PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (27.01.2026) schubsten zwei unbekannte Täter einen neun Jährigen in der Parkanlage Fabrikstraße in die Teichanlage.

Gegen 16.00 Uhr entwendeten zwei unbekannte Jugendliche den Roller des neun Jährigen und warfen ihn auf die Eisfläche des Teichs. Anschließend schubsten sie den Jungen ebenfalls hinein.

Die Unbekannten waren ungefähr 16 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/ 323-2710 entgegen.

Der neun Jährige besitzt die deutsch-kroatische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 15:45

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am Mittwoch (28.01.2026) schlug ein 21-Jähriger auf Passanten in der Universitätsstraße ein. Gegen 23.00 Uhr griff ein Mann wartende Passanten an und verletzte diese leicht. Da der 21-Jährige psychisch auffällig war wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten ein Krankenhaus untergebracht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung. Der 21-Jährige besitzt die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:38

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (28.01.2026) war ein 49-jähriger Autofahrer in der Holzbachstraße unter Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 49-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, unterbanden die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:37

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Mittwoch (28.01.2026) war ein 32 - jähriger Autofahrer mit einem Anhänger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Panzerstraße unterwegs. Gegen 10.30 Uhr hielt eine Polizeistreife den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen dieses Anhängers besaß. Die Fahrt war somit für ihn beendet. Gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren