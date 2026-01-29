Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Dienstag (27.01.2026) schubsten zwei unbekannte Täter einen neun Jährigen in der Parkanlage Fabrikstraße in die Teichanlage.

Gegen 16.00 Uhr entwendeten zwei unbekannte Jugendliche den Roller des neun Jährigen und warfen ihn auf die Eisfläche des Teichs. Anschließend schubsten sie den Jungen ebenfalls hinein.

Die Unbekannten waren ungefähr 16 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/ 323-2710 entgegen.

Der neun Jährige besitzt die deutsch-kroatische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell