Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallbilanz

Glätteunfälle

Schwerer Unfall im Bereich Schwabmünchen

Augsburg (ots)

Im Bereich des PP Schwaben Nord kam es am 29.01.2026 in der Zeitspanne von 00:00 Uhr - 12:00 Uhr zu einer hohen zweistelligen Anzahl von Verkehrsunfällen. Dies stellt im direkten Vergleich zum Vortag im selben Zeitraum circa eine Verdreifachung an Verkehrsunfällen dar. Ein Großteil dieser Verkehrsunfälle stand in unmittelbarem Zusammenhang mit den vorherrschenden, winterlichen Straßenverhältnissen. In den meisten dieser Fälle blieb es bei Sachschäden. Bei acht Verkehrsunfällen wurden Personen leicht verletzt. Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München ereignete sich auf zwischen Burgau und Zusmarshausen ein Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Bei dem nachfolgenden Unfall in Schwabmünchen wurde jedoch eine Person schwer verletzt.

Schwabmünchen

Bei einem Verkehrsunfall gegen 07:00 Uhr auf der Kreisstraße A30 wurde ein 37 Jahre alter Mann schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem PKW von Schwabmünchen in Richtung Graben, als er auf Höhe der dortigen Bahnüberführung witterungsbedingt ins Schleudern geriet und frontal gegen einen entgegenkommenden LKW prallte. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schwabmünchen geborgen werden. Der schwer verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 57 Jahre alte Fahrer des LKW blieb bei dem Zusammenstoß indes unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 65.000,- EUR.

