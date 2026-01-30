Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Donnerstag (29.01.2026) kam es durch einen unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Schertlinstraße zu einem Raub mit einer Schusswaffe. Gegen 20.20 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zum Supermarkt. Dort überraschte er die beiden Angestellten, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem ihm Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich ausgehändigt wurde, flüchtete der unbekannte Täter. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

