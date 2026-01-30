PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Donnerstag (29.01.2026) kam es durch einen unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Schertlinstraße zu einem Raub mit einer Schusswaffe. Gegen 20.20 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zum Supermarkt. Dort überraschte er die beiden Angestellten, bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem ihm Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich ausgehändigt wurde, flüchtete der unbekannte Täter. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 16:00

    POL Schwaben Nord: Unfallbilanz / Glätteunfälle / Schwerer Unfall im Bereich Schwabmünchen

    Augsburg (ots) - Im Bereich des PP Schwaben Nord kam es am 29.01.2026 in der Zeitspanne von 00:00 Uhr - 12:00 Uhr zu einer hohen zweistelligen Anzahl von Verkehrsunfällen. Dies stellt im direkten Vergleich zum Vortag im selben Zeitraum circa eine Verdreifachung an Verkehrsunfällen dar. Ein Großteil dieser Verkehrsunfälle stand in unmittelbarem Zusammenhang mit den ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:00

    POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Augsburg - In der Nacht von Mittwoch, dem 28. Januar 2026, 23:00 Uhr, auf Donnerstag, den 29. Januar 2026, 00:15 Uhr, wurde die Glasscheibe eines Haltestellenhäuschens von bislang unbekannten Tätern an der Bushaltestelle Rosenaustraße eingeschlagen. Die Beschädigung wurde durch einen Mitarbeiter des SWA entdeckt; der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 15:46

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Dienstag (27.01.2026) schubsten zwei unbekannte Täter einen neun Jährigen in der Parkanlage Fabrikstraße in die Teichanlage. Gegen 16.00 Uhr entwendeten zwei unbekannte Jugendliche den Roller des neun Jährigen und warfen ihn auf die Eisfläche des Teichs. Anschließend schubsten sie den Jungen ebenfalls hinein. Die Unbekannten waren ungefähr 16 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren