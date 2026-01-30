Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Steinewerfer

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (29.01.2026) warfen drei unbekannte Jugendliche einen Stein von der Brücke in der Thomas-Breit-Straße auf ein Auto. Eine 40-Jährige Autofahrerin fuhr von der Hirblinger Straße in Richtung Thomas-Breit-Straße, als drei männliche Jugendliche von der Brücke einen Stein herunterwarfen. Der Stein schlug auf der Windschutzscheibe des Autos ein. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten keine Personen angetroffen werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion West unter der 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell