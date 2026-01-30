Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Rauchentwicklung an Schule

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (29.01.2026) zündeten zwei 13-jährige in einer Schule am Gallusplatz eine Rolle Toilettenpapier an. Gegen 10.00 Uhr brannten die beiden Schüler in einem Waschraum Toilettenpapier ab und beschädigten eine Plastikfolie einer Trennwand. Durch die Rauchentwicklung wurden Schüler und das Lehrerkolleg auf die Feuerspielerei aufmerksam. Die glimmende Rolle Toilettenpapier konnte durch einen Lehrer gelöscht werden. Durch die Rauchentwicklung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Schüler. Die Eltern der beiden Kinder wurden informiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell