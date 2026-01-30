Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Höchstädt a.d. Donau - Am Donnerstag (29.01.2026) beschädigte ein unbekannter, männlicher Täter zwei Autos am Josef-Weiß-Ring. Gegen 22.30 Uhr randalierte ein Mann in der Straße und beschädigte dabei augenscheinlich zwei Autos. Unter anderem zerstörte er eine Autoscheibe. Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen a.d. Donau unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
