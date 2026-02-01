Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Jugendliche brechen in Eisfläche ein

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (31.01.26) brachen zwei 14-jährige Jugendliche durch die Eisfläche am Kuhsee nahe der Oberländer Straße ein. Gegen 20.00 Uhr betraten zwei 14-Jährige trotz Betretungsverbots die Eisfläche des Kuhsees und brachen ein. Die beiden konnten sich selbstständig aus dem See retten. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Jugendlichen bereits leicht unterkühlt. Deswegen wurden sie in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden 14-Jährigen wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen die Eisflächenverordnung. Die beiden Jugendlichen besitzen die deutsche und die niederländische Staatsangehörigkeit.

