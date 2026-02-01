PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Innenstadt FR Firnhaberau - Am Samstag (31.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf den Straßen unterwegs. Gegen 05.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den Autofahrer in der Fußgängerzone am Königsplatz. Der Autofahrer hielt nicht an und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Annastraße, Neuburger Straße bis zur Straße "Oberer Auweg". Dabei führte der 31-Jährige mehrfach gefährdende Fahrmanöver durch, versuchte die Polizeistreife zu rammen und durchbrach u.a. ein Tor zu einem Firmengelände. Dort konnte er gestellt werden. Die Polizei stellte den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von circa 1,4 Promille. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Der 42-Jährige besitzt die belarussische und deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (31.01.2026) fuhr ein 40-jähriger Mann überhöht mit einem E-Scooter in der Donauwörther Straße. Gegen 13.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, der augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des Mannes bis zu 65 km/h beschleunigte. Aufgrund der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am Samstag (31.01.2026) fuhr ein 41-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Schillstraße. Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 41-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Dose mit Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Deswegen wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden. Die Beamten stellten den ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 13:18

    POL Schwaben Nord: Jugendliche brechen in Eisfläche ein

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Samstag (31.01.26) brachen zwei 14-jährige Jugendliche durch die Eisfläche am Kuhsee nahe der Oberländer Straße ein. Gegen 20.00 Uhr betraten zwei 14-Jährige trotz Betretungsverbots die Eisfläche des Kuhsees und brachen ein. Die beiden konnten sich selbstständig aus dem See retten. Beim Eintreffen der Polizei waren die beiden Jugendlichen bereits leicht unterkühlt. Deswegen wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren