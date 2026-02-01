Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Innenstadt FR Firnhaberau - Am Samstag (31.01.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit und gefährdender Fahrweise auf den Straßen unterwegs. Gegen 05.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den Autofahrer in der Fußgängerzone am Königsplatz. Der Autofahrer hielt nicht an und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Annastraße, Neuburger Straße bis zur Straße "Oberer Auweg". Dabei führte der 31-Jährige mehrfach gefährdende Fahrmanöver durch, versuchte die Polizeistreife zu rammen und durchbrach u.a. ein Tor zu einem Firmengelände. Dort konnte er gestellt werden. Die Polizei stellte den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von circa 1,4 Promille. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses und verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Der 42-Jährige besitzt die belarussische und deutsche Staatsangehörigkeit.

