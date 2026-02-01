Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (31.01.2026) fuhr ein 40-jähriger Mann überhöht mit einem E-Scooter in der Donauwörther Straße. Gegen 13.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, der augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des Mannes bis zu 65 km/h beschleunigte. Aufgrund der Geschwindigkeit wäre ein entsprechender Führerschein sowie eine Versicherung erforderlich gewesen. Diesen besaß der Mann jedoch nicht. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-jährigen Mann u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Der 40-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

