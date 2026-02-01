Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Universitätsviertel - Am Abend von Freitag (30.01.2026), 19.00 Uhr, auf Samstagmittag (31.01.2026), 12.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Rumpelstraße. Der unbekannte zerstach ein Reifen und zerkratze ringsum das geparkte Auto eines 40-Jährigen. Der Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821 / 323-2710 entgegen.
