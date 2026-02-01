Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Asbach-Bäumenheim - Am Samstag (31.01.2026) beschädigte ein unbekannter Täter bei einem Supermarkt am Josef-Dunau-Ring ein geparktes Auto. Im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigt augenscheinlich ein unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto an der hinteren Fahrzeugseite. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens des Unfallorts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 entgegen.
