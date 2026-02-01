PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Asbach-Bäumenheim - Am Samstag (31.01.2026) beschädigte ein unbekannter Täter bei einem Supermarkt am Josef-Dunau-Ring ein geparktes Auto. Im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigt augenscheinlich ein unbekannter Autofahrer ein geparktes Auto an der hinteren Fahrzeugseite. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens des Unfallorts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

