Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (30.01.2026) beschädigten einer oder mehrere unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Stauffenstraße.

Gegen 20.00 Uhr zündete der Unbekannte einen Feuerwerkskörper im Zigarettenautomaten. Durch die Explosion wurde dieser beschädigt. Es entstand kein Beuteschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Der Unbekannte flüchtete mit zwei weiteren Tatverdächtigen auf einem Fahrrad.

Ein Zeuge beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: - Männlich - Jugendlich - Ca. 180 cm groß - Athletische Figur - Schwarze Jacke mit Kapuze

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gegen den unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/ 323-3821 entgegen.

