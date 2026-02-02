PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Sonntag (01.02.2026) zwischen 14.00 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus im Margeritenweg.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/ 323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

