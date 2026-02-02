PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vor Bar randaliert +++ Renitenter Ladendieb +++ Einbrecher verscheucht +++ Alkoholisiert mit Verkehrsinsel kollidiert

Hofheim (ots)

1. Vor Bar randaliert,

Hofheim, Elisabethenstraße, Samstag, 31.01.2026, 00:25 Uhr

(ro)In der Nacht auf Samstag hat ein junger Mann vor einer Hofheimer Bar randaliert. Der 18-Jährige betrat kurz nach Mitternacht im Beisein einer Familienangehörigen eine Bar in der Elisabethenstraße, obwohl er dort Hausverbot hatte. Nachdem der Besitzer ihn aufgefordert hatte, zu gehen, zog die Begleitung ihn aus dem Laden. Davor randalierte der junge Mann. Hierbei soll er auch eine Glasflasche nach dem Besitzer geworfen haben und ihn getreten haben. Die hinzugerufene Streife konnte den 18-Jährigen noch vor der Bar antreffen und kontrollieren. Nachdem er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste, wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Renitenter Ladendieb,

Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Freitag, 30.01.2026, 12:30 Uhr

(ro)In Eschborn-Niederhöchstadt war am Freitag ein renitenter Ladendieb zugange. Ein 28-Jähriger betrat gegen 12:30 Uhr einen Supermarkt im "Langer Weg", packte Waren in eine mitgebrachte Tasche, die er mit einer Jacke verdeckte, und verließ das Geschäft, ohne zu Bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte dies beobachtet und hielt den Flüchtigen fest, der bei seiner Flucht die Tasche sowie persönliche Gegenstände verlor. Kurze Zeit später kehrte der Dieb zurück und griff den Mitarbeiter mit einem Tritt an. Im anschließenden Gerangel schlug der 28-Jährige dem Angestellten noch gegen den Kopf, bevor er wieder wegrannte. Bei seiner erneuten Rückkehr ließ er noch drei Flaschen Alkoholika mitgehen, bevor er endgültig von dannen zog. Der Mann muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

3. Einbrecher verscheucht,

Hochheim, Herderstraße, Freitag, 30.01.2026, 17:46 Uhr

(ro)In Hochheim haben aufmerksame Anwohner am Freitagnachmittag Einbrecher verscheucht. Gegen 17:45 Uhr meldeten Anwohner der Polizei zwei Personen, die versucht hatten, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herderstraße einzudringen. Die eilig entsandten Streifen konnten das Duo, welches in Richtung Schwedenstraße geflüchtet war, nicht mehr ausfindig machen. Vor Ort stellten die Beamten Hebelspuren an mehreren Fenstern sowie der Terrassentür der Wohnung fest. Bei den Einbrechern soll es sich um ein Pärchen gehandelt haben. Der Mann wird als etwa 1,75 Meter und dunkel gekleidet beschrieben. Er soll eine Jacke mit Kragen, vermutlich ein Fellkragen, getragen haben. Seine Komplizin war ebenfalls dunkel gekleidet, ca. 1,65 Meter groß und trug eine Wintermütze. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

4. Alkoholisiert mit Verkehrsinsel kollidiert, Eppstein, Bremthal, Wiesbadener Straße, Samstag, 31.01.2026, 22:00 Uhr

(ro)Am Samstagabend ist ein alkoholisierter Fahrer in Bremthal mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Der 43-Jährige war gegen 22:00 Uhr in seinem Audi auf der Wiesbadener Straße in Richtung der Bundesstraße 455 unterwegs. An der Einmündung Wiesbadener Straße/B455 kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Verkehrsinsel, woraufhin der Pkw kurz abhob und mit einer weiteren Verkehrsinsel kollidierte sowie die dortige Beschilderung beschädigte, bevor er schließlich in einem Graben zum Stehen kam. Der 43-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Audi erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die ausgelaufenen Betriebsmittel beseitigte die Feuerwehr. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell