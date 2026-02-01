PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte +++

Hofheim (ots)

1. Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus,

Bad Soden, Uhlandweg,

Samstag, 31.01.2026, 17:00 Uhr bis 20:19 Uhr

(th)Die kurze Abwesenheit des Hausinhabers nutzten Einbrecher am frühen Abend in Bad Soden im Uhlandweg aus. Der oder die unbekannten Täter drangen über die Zugangstür zum Wintergarten in das Einfamilienhaus ein, indem sie die Zugangstür mittels unbekannten Gegenstands aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten der oder die unbekannten Täter alle Wohnräume und entwendeten Schmuck im Wert von ca. 1000,- EUR. Der Sachschaden an der Wintergartentür wurde mit ebenfalls ca. 1000,- EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte,

Flörsheim am Main-Wicker, Gutenbergstraße,

Freitag, 30.01.2026, 17:30 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 17:30 Uhr

(th)Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag versuchten Einbrecher in Flörsheim-Wicker in der Gutenbergstraße in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten mittels Hebelwerkzeugs die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln. Die Terrassentür hielt dem Einbruchsversuch stand, worauf die Täter unverrichteter Dinge vom Tatort flüchteten. Der Sachschaden an der Terrassentür wurde auf ca. 2000,- EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell