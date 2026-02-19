PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch innerhalb weniger Stunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lohmar (ots)

Am Mittwoch (18. Februar) kam es zwischen 08:30 Uhr und 10:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Zinkenpütz" im Lohmarer Ortsteil Breidt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Rückseite des Hauses gewaltsam Zutritt, indem sie eine Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume einbruchtypisch. Entwendet wurden eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten sowie Goldschmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatörtlichkeit beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei:

Tipps und kostenlose Beratungen rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie von den Spezialisten des Kommissariats für Kriminalprävention. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #RiegelVor (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

