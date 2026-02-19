Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (18. Februar), gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Kirchstraße in Troisdorf einen Mercedes Sprinter.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Siegburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, machte der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 34-Jährigen leiteten die eingesetzten Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (Re)

