PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (18. Februar), gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Kirchstraße in Troisdorf einen Mercedes Sprinter.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Siegburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, machte der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 34-Jährigen leiteten die eingesetzten Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 11:31

    POL-SU: Auffahrunfall mit 2,5 Promille

    Hennef (ots) - Am Dienstag (17. Februar) kam es in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem die mutmaßliche Unfallverursacherin alkoholisiert war. Gegen 19:45 Uhr fuhr die 59 Jahre alte Henneferin mit ihrem Pkw über die Frankfurter Straße aus Richtung Siegburg kommend in Fahrtrichtung Hennef. An einer rotlichtzeigenden Ampel an der Anschlussstelle Hennef (Sieg) West zur Bundesautobahn 560 hielt ein vorausfahrender ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:28

    POL-SU: Ladendieb erwischt / Beute von zwei Taten

    Troisdorf (ots) - In Troisdorf wurde am Dienstag (17. Februar) ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt, der Beute einer weiteren Tat bei sich trug. Gegen 11:05 Uhr fiel der Mann einem Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Kölner Straße auf. Als der Zeuge den Verdächtigen ansprach, gab dieser sofort zu, Ware aus dem Geschäft eingesteckt zu haben. Gemeinsam begab man sich in einen Büroraum, um dort auf die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:27

    POL-SU: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Spirituosen erbeutet

    Sankt Augustin (ots) - Am Dienstag (17. Februar) kam es in Sankt Augustin zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus, bei dem Spirituosen erbeutet wurden. Der Wohnungsinhaber gab den hinzugerufenen Polizisten gegenüber an, dass er seine Wohnung an der Ankerstraße im Ortsteil Mülldorf gegen 08:40 Uhr verlassen habe. Bei der Rückkehr gegen 13:00 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren