Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
POL-SU: Verkehrsdienst stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis
Troisdorf (ots)
Am Mittwochmorgen (18. Februar), gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg auf der Kirchstraße in Troisdorf einen Mercedes Sprinter.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Siegburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, machte der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 34-Jährigen leiteten die eingesetzten Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (Re)
