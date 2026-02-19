Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Restaurant

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, dem 19. Februar, brannte es gegen 02:15 Uhr in einem Restaurant an der Echternacher Straße in Troisdorf. Das Restaurant grenzt an ein Hotel, weshalb die Hotelgäste während der Brandbekämpfung vorsorglich das Gebäude verlassen mussten. Nachdem die Feuerwehr die Gefahr für die Gäste ausschließen konnte, kehrten sie in ihre Zimmer zurück.

Die Brandermittler der Polizei Rhein-Sieg begutachteten heute Vormittag den Brandort. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen sie von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zudem kam es vermutlich zu einer Verpuffung, die die Eingangstür mehrere Meter weit auf den angrenzenden Parkplatz schleuderte. Dabei wurden mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt die genauen Hintergründe der vermuteten Brandstiftung in Zusammenarbeit mit einem Brandsachverständigen. Das Restaurant wurde als Tatort beschlagnahmt.

Bei der Spurensuche fanden die Polizisten Hinweise auf einen Einbruch in das Restaurant. Ob der Einbruch und die Brandstiftung zusammenhängen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell