Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen - Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Siegburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19. Februar) stießen an der Einmündung Wilhelmstraße (L332) und Isaac-Bürger-Straße gegen 16.30 Uhr zwei Autos zusammen. Eine 19-jährige Fahranfängerin aus Neunkirchen-Seelscheid und ein 48-jähriger Mann aus Troisdorf erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus.

Die junge Frau fuhr mit ihrem VW auf der Wilhelmstraße (L332) aus Siegburg kommend. Beim Linksabbiegen in die Isaac-Bürger-Straße übersah sie nach eigenen Angaben den entgegenkommenden VW des Troisdorfers, der stadteinwärts unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat ermittelt gegen die 19-Jährige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Bi)

