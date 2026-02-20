PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen - Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Siegburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (19. Februar) stießen an der Einmündung Wilhelmstraße (L332) und Isaac-Bürger-Straße gegen 16.30 Uhr zwei Autos zusammen. Eine 19-jährige Fahranfängerin aus Neunkirchen-Seelscheid und ein 48-jähriger Mann aus Troisdorf erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus.

Die junge Frau fuhr mit ihrem VW auf der Wilhelmstraße (L332) aus Siegburg kommend. Beim Linksabbiegen in die Isaac-Bürger-Straße übersah sie nach eigenen Angaben den entgegenkommenden VW des Troisdorfers, der stadteinwärts unterwegs war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mehr als 10.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat ermittelt gegen die 19-Jährige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 08:01

    POL-SU: Durchfahrtsverbot missachtet - Motorroller sichergestellt

    Siegburg (ots) - Einer Siegburger Polizeistreife war am Donnerstagnachmittag (19. Februar) ein 17-jähriger Motorrollerfahrer im Bereich des Europaplatzes aufgefallen. Das Befahren dieses Bereiches mit Kraftfahrzeugen ist durch Verkehrszeichen untersagt. Die Beamten hielten den jungen Mann aus Hennef an, um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Sie entdeckten Tuningteile ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:59

    POL-SU: Mann löst entwendete Pfandbons ein

    Troisdorf (ots) - Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters an der Kölner Straße in Troisdorf bemerkten kürzlich, dass die Sammelbox für Spenden am Pfandrückgabeautomaten fehlte. Kunden können in dieser Box ihre Pfandbons einwerfen, deren Gegenwert für einen guten Zweck gespendet wird. Am Donnerstag (19. Februar) verschwand die Box erneut. An der Selbstbezahlerkasse fiel den Angestellten ein 44-jähriger Mann aus ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:43

    POL-SU: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Restaurant

    Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, dem 19. Februar, brannte es gegen 02:15 Uhr in einem Restaurant an der Echternacher Straße in Troisdorf. Das Restaurant grenzt an ein Hotel, weshalb die Hotelgäste während der Brandbekämpfung vorsorglich das Gebäude verlassen mussten. Nachdem die Feuerwehr die Gefahr für die Gäste ausschließen konnte, kehrten sie in ihre Zimmer zurück. Die Brandermittler der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren