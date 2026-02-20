Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Durchfahrtsverbot missachtet - Motorroller sichergestellt

Siegburg (ots)

Einer Siegburger Polizeistreife war am Donnerstagnachmittag (19. Februar) ein 17-jähriger Motorrollerfahrer im Bereich des Europaplatzes aufgefallen. Das Befahren dieses Bereiches mit Kraftfahrzeugen ist durch Verkehrszeichen untersagt.

Die Beamten hielten den jungen Mann aus Hennef an, um die Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Sie entdeckten Tuningteile am Roller, die eine genauere Überprüfung von Fahrzeug und Fahrer nötig machten. Hinweise deuteten darauf hin, dass der Roller schneller fuhr als erlaubt. Der 17-Jährige bestritt dies, obwohl er bereits wegen illegalen Tunings aufgefallen war. Die Polizisten blieben skeptisch.

Sie beschlagnahmten den Motorroller als Beweismittel. Eine technische Überprüfung wird klären, ob der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Zulassungsrecht zutrifft. (Bi)

