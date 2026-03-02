PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 1. März 2026, gegen 20:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Audi SUV auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen bei Ganderkesee.

Ein 35-Jähriger aus Bremen fuhr mit seinem Audi auf der Autobahn 28, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Bereifung des SUV nicht den sicherheitsrelevanten Mindestanforderungen der Profiltiefe entsprach.

In der Folge untersagten die Beamten dem 35-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann aus Bremen ein.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

