PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Zigarettenautomat +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 28. Februar 2026, circa 22:00 Uhr, bis Sonntag, 1. März 2026, circa 12:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Elsa-Brandström-Straße in Delmenhorst auf und entwendeten den Automateninhalt.

Der entstandene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 08:34

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Baucontainer +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 28. Februar 2026, gegen 22:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern in der Adelheider Straße in Delmenhorst. Der Unbekannte entwendete diverse Werkzeuge aus den Baucontainern und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 11:57

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt in Wildeshausen

    Delmenhorst (ots) - Am Sonnabend, 28.02.2026, kam es gegen 22:10 Uhr nach einem Hinweis auf einen Pkw mit auffälliger Fahrweise im Rahmen der polizeilichen Überprüfung in der Straße ""Am Rennplatz" zu Widerstandshandlungen eines Angehörigen des Fahrzeugführers. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte mitgeteilt, dass ein Pkw die Delmenhorster Straße unter Nutzung beider ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:54

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Berauschte Autofahrerin in Hude

    Delmenhorst (ots) - Am Samstag, 28.02.2026, wurde gegen 21:20 Uhr eine 32-jährige Bremerin, die zuvor mit dem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Langenberger Straße befahren hatte, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die den Verdacht auf das Vorliegen einer Beeinflussung durch Betäubungsmitteln aufkommen ließen; dieser wurde durch einen positiv ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren