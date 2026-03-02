Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Zigarettenautomat +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
In der Zeit von Samstag, 28. Februar 2026, circa 22:00 Uhr, bis Sonntag, 1. März 2026, circa 12:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Elsa-Brandström-Straße in Delmenhorst auf und entwendeten den Automateninhalt.
Der entstandene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.
Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.
